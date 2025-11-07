¡En el malecón, a la altura de la Alameda, choque entre una motocicleta y otro vehículo de motor!

Foto: Cortesía

RÍO GRANDE, ZAC.- En el malecón, a la altura de la Alameda, se registró un choque entre dos unidades de motor.

Personas que se encontraban en la zona escucharon la colisión y al ver las unidades implicadas dieron parte a las autoridades.

Se confirmó que en el choque participaron una motocicleta y otro vehículo de motor.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil valoraron a los tripulantes de la motocicleta, sin que fuera necesario trasladarlos a algún hospital debido a que las lesiones que presentaban no eran graves ni ponían en peligro su vida.

Elementos policiales intervinieron en el percance y retiraron los vehículos siniestrados para dejar libre la circulación.