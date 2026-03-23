¡En el Parque Industrial de Guadalupe apresaron a 2 sujetos con crystal, arma de fuego y cargador!

GUADALUPE, ZAC.- Al realizar patrullajes de seguridad en el Parque Industrial de Guadalupe, elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal vieron a 2 hombres que al notar su presencia adoptaron una actitud evasiva.

Ante esta conducta se les solicitó una inspección, a la cual accedieron voluntariamente, localizándoles envoltorios de la droga conocida como crystal así como un arma de fuego y un cargador metálico.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan “N”, de 18 años, y Juan Pedro “N”, de 26, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.