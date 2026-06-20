¡En el Río San Pedro adulto mayor murió atacado por feroces perros!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de la tercera edad murió tras ser atacado por unos feroces perros en las inmediaciones del Río San Pedro, en el fraccionamiento Pirules, en el poniente de la ciudad.

Los canes, al parecer, eran de una marmolería y los cuales ya habían dado muerte a un presunto ladrón en dicho negocio en el mes de septiembre del 2025.

La víctima de este segundo ataque fue identificada como Raúl Robles, que contaba con 61 años de edad.

Los hechos sucedieron la tarde del viernes 19 de junio en un predio rústico ubicado al oriente del Río San Pedro.

Un hijo del sexagenario informó a las autoridades que su padre acudía a dicho lugar con la intención de cortar carrizos para construir una palapa que pensaba utilizar como negocio dentro del citado fraccionamiento Pirules, para lo cual llevaba consigo un machete.

Alrededor de las 18:15 horas Raúl se situó en el predio cerca de la avenida Aguascalientes Poniente y la calle Toledo, a espaldas de la marmolería Pedraza, cerca del citado río, donde fue atacado por los perros.

Vecinos de la zona escucharon ladridos de los animales y gritos de auxilio de la víctima, por lo que al percatarse del ataque dieron parte a los servicios de emergencia.

Los testigos observaron a un hombre en el suelo atacado por los canes e intentando defenderse con un machete.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos, que encontraron al sexagenario ya sin vida, apreciándole heridas por mordeduras de can en diferentes partes del cuerpo.

A unos metros de distancia localizaron el cuerpo de un perro de la raza pitbull, que presentaba una herida por machete, presumiéndose que fue uno de los que atacaron a Raúl.

La zona fue acordonada hasta la intervención de elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que realizaron las diligencias correspondientes y con apoyo de los bomberos municipales extrajeron el cuerpo del finado del predio para su traslado al Servicio Médico Forense.

La necropsia que se le practicó reveló que murió de un shock hipovolémico (desangrado) provocado por laceración de arteria de la pierna derecha.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias para esclarecer los hechos, siendo enterados por vecinos que los perros eran de la marmolería Pedraza, negocio que en la parte trasera tiene una puerta que con frecuencia permanece abierta, por lo que los canes pueden deambular libremente por la zona del Río San Pedro, con el peligro que esto representa.