¡En Emancipación hombre falleció; se investiga posible auto privación de la vida!

FRESNILLO, ZAC.- Poco antes de las 13:00 horas del martes 2 de junio fue localizado un hombre sin vida cerca de la entrada principal de la comunidad de Emancipación.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que se trató de una auto privación de la vida.

La alerta fue emitida por personas que transitaban por el lugar y observaron el cuerpo suspendido de un árbol.

Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron para confirmar el hecho.

Fuentes policiales señalaron que, por la vestimenta, aparentemente se trataba de un jornalero; sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer su identidad.

El área quedó bajo resguardo de la Policía de Investigación (PDI) y de peritos de la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP), quienes realizaron el peritaje correspondiente y trasladaron el cuerpo a la cabecera municipal.