¡En Estados Unidos capturaron a sujeto buscado en Zacatecas por homicidio y daño en las cosas culposo!

ZACATECAS, ZAC.- Gracias al acuerdo de cooperación binacional entre México y Estados Unidos fue posible la detención y deportación controlada de Luis “N”, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en Zacatecas desde 2025 por los delitos de homicidio y daño en las cosas culposo.

En el marco de la presente cooperación, Luis “N” fue entregado a las autoridades mexicanas en el puente denominado Lerdo-Stanton DCL, que une a las ciudades de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, esto, en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la INTERPOL, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.