¡En Estados Unidos capturaron a sujeto que asesinó a su pareja sentimental desde el 2003!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos, logró la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Abel “N”, señalado como probable responsable del delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja, alevosía, brutal ferocidad y por existir relación de concubinato con la víctima, llevando así la justicia a una familia que esperaba no quedara impune.

Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2003, de acuerdo con la investigación ese día la víctima, quien era pareja sentimental del hoy detenido, fue privada de la vida tras sufrir un nivel extremo de violencia, posteriormente su cuerpo fue abandonado en un banco de arena ubicado en la entrada a la comunidad Lomas de Los Negritos, mientras el presunto responsable emprendía la huida con destino a los Estados Unidos, en un intento por evadir la acción de la justicia.

Lejos de cerrar el expediente, agentes de investigación y personal de la institución mantuvieron abiertas la indagatoria durante todos estos años.

El trabajo de campo permitió reconstruir los acontecimientos, fortalecer la carpeta de investigación y reunir elementos de prueba que resultarían determinantes para sostener la acusación en contra del imputado.

Entre las diligencias realizadas destacan los dictámenes periciales, realizados por el Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica, que permitieron localizar prendas presuntamente propiedad de Abel “N”, en las que fueron encontrados rastros de sangre correspondientes a la víctima, estos hallazgos científicos se integraron a la investigación como parte del conjunto de evidencias obtenidas por la autoridad.

De igual forma, agentes investigadores recabaron entrevistas con diversos testigos y familiares, quienes relataron los episodios de violencia que la víctima sufría presuntamente a manos del hoy detenido.

Los testimonios refieren que las agresiones se intensificaban cuando éste se encontraba bajo los efectos del alcohol o de sustancias prohibidas y que era conocido en la comunidad por su conducta violenta, situación que mantenía atemorizadas a diversas personas.

Con el paso del tiempo, las labores de inteligencia permitieron establecer que Abel “N” cambió de identidad apoyado de su familia en el extranjero, por lo que se establecieron las acciones de coordinación, que permitió conocer que dicho sujeto contaba con antecedentes de violencia doméstica que facilitaron su detención por el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville y del Condado de Davidson, en Tennessee, Estados Unidos.

Ante esto, se iniciaron las acciones legales de coordinación para solicitar su deportación por parte de las autoridades estadounidenses a fin de llevar a cabo su detención y presentarlo ante la autoridad que lo requería.

Una vez que el imputado fue devuelto a territorio mexicano, elementos adscritos a la Unidad del Sistema Tradicional lograron cumplimentar la orden de aprehensión que permanecía vigente en su contra.

Tras su captura, el detenido fue trasladado bajo los protocolos de seguridad correspondientes al estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las diligencias legales, posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Aguascalientes, desde donde enfrentará el proceso penal instaurado en su contra.