¡En fosas clandestinas en Caquixtle, Tepetongo, localizaron tres osamentas y restos óseos!

TEPETONGO, ZAC.- Durante una jornada de búsqueda realizada el lunes 6 de octubre en la comunidad de Caquixtle, municipio de Tepetongo, autoridades y colectivos de Madres Buscadoras continuaron con los trabajos de prospección en fosas clandestinas, logrando la localización de tres osamentas y diversos restos óseos expuestos en la zona.

De acuerdo con los reportes, se concluyó la excavación de una de las fosas que había quedado pendiente en jornadas anteriores, de la cual fueron recuperadas dos osamentas.

Además, se detectó una sexta fosa, donde se localizó una osamenta más, junto con objetos personales como anillos, cadenas y pulseras.

Las labores se llevaron a cabo en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Policía de Investigación.

Colectivos participantes informaron que se tomaron fotografías únicamente de las prendas localizadas en superficie, ya que por protocolos oficiales no se permitió la documentación gráfica de los objetos y restos recuperados dentro de las fosas.

Las autoridades continuarán con los trabajos en la zona como parte de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y la recuperación digna de sus restos, en estrecha colaboración con familiares y organismos de derechos humanos.