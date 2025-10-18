¡En Fresnillo detuvieron a un sujeto con un arma de fuego y en una camioneta robada!

FRESNILLO, ZAC.- Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a un sujeto que viajaba en una camioneta con reporte de robo y, además, portaba un arma de fuego.

Los hechos sucedieron el jueves 16 de octubre, alrededor de la una de la tarde.

Las autoridades recibieron reportes sobre una camioneta en color blanco que circulaba de manera sospechosa por las inmediaciones de la comunidad 6 de Enero, perteneciente a Fresnillo, por lo que se trasladaron al sitio.

Los guardias nacionales y los militares, así como agentes de la Policía de Investigación Criminal, localizaron tal unidad y al revisarla confirmaron que tenía reporte de robo y que el conductor portaba un arma de fuego, por lo que lo detuvieron.

El individuo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y la camioneta asegurada remolcada con una grúa a la Fiscalía General de Justicia del Estado.