¡En Fresnillo hombre perdió la vida tras acudir a una consulta médica!

Foto: Archivo

FRESNILLO, ZAC.- Un adulto mayor perdió la vida en la vía pública tras de que acudió a una consulta médica.

El finado contaba con 69 años de edad y fue originario de la comunidad El Salto.

Los hechos sucedieron el miércoles 22 de abril, alrededor de las once de la mañana, en la calle Valladolid esquina con Luis Donaldo Colosio, en la colonia Miguel Hidalgo, en Fresnillo.

De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por las autoridades, previamente el sexagenario a bordo de su vehículo se trasladó a la cabecera municipal para asistir a una consulta médica.

Al salir del consultorio y acudir a una tienda de abarrotes, al descender de su unidad de motor se sintió mal y se desvaneció en la vía pública.

Testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que lo revisaron y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Se presumió que el adulto mayor dejó de existir a causa de un paro cardíaco.

Los oficiales de Seguridad Pública acordonaron la zona hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las primeras pesquisas y elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cuerpo del hombre y lo trasladaron al SEMEFO para la práctica de la necropsia para esclarecer las causas del deceso.