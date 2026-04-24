¡En Gas Noel violento asalto: sujetos armados con machetes atracaron estación en San José de Pozo Bravo!

AGUASCALIENTES, AGS.- La tarde del miércoles 22 de abril se convirtió en un episodio de terror para un despachador de Gas Noel, luego de ser abordado por dos sujetos armados con machetes que perpetraron un robo con violencia en el fraccionamiento San José de Pozo Bravo, en el norte de la ciudad.

El hecho se reportó a las 14:30 horas, cuando una llamada al 911 alertó sobre un asalto en la estación de carburación ubicada en la avenida Siglo XXI número 131, esquina con la avenida Constitución.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con el afectado, Humberto “N”, de 57 años, quien aún presentaba signos de crisis nerviosa.

El trabajador relató que alrededor de las 14:25 horas, mientras realizaba sus labores, fue sorprendido por dos individuos armados con machetes que lo amenazaron de muerte exigiéndole el dinero de las ventas.

Bajo la consigna agresiva “echa la feria, no hagas paros”, los asaltantes lo sometieron y se dirigieron a una caja de madera donde se resguardaba el efectivo.

Los responsables operaron con el rostro cubierto y vestimenta diferenciada:

Uno vestía short negro, playera negra y capucha negra, mientras que el otro vestía pantalón de mezclilla azul deslavado, playera blanca y capucha blanca.

Tras apoderarse de 800 pesos los delincuentes huyeron pie a tierra sobre la avenida Siglo XXI, en dirección de poniente a oriente, perdiéndose entre el flujo vehicular y peatonal de la zona.

Pese a la rápida movilización policial y a contar con señas particulares claras no se reportó ninguna detención relacionada con este atraco.

La víctima fue orientada para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado a fin de integrar la carpeta de investigación por robo con violencia.

Aunque el monto robado ascendió únicamente a 800 pesos, el uso de armas blancas y la agresividad mostrada por los responsables han generado preocupación entre los comercios de la zona norte, que en semanas recientes han reportado un incremento en incidentes de riesgo.