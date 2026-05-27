¡En gasolinerías de San Pancho y Aguascalientes dos asaltantes ejecutaron robos armados; huyeron en motocicleta!

Botín conjunto ronda los 80 mil pesos; ambos atracos fueron cometidos con arma de fuego

AGUASCALIENTES, AGS.- La madrugada del lunes 25 de mayo dos sujetos armados perpetraron dos robos casi simultáneos en gasolinerías de San Francisco de los Romo y de la ciudad de Aguascalientes, logrando un botín aproximado de 80 mil pesos y escapando en motocicleta.

La primera alerta surgió luego de que ciudadanos reportaran una fuerte movilización de patrullas sobre avenida Constitución minutos antes de las 06:00 horas.

Minutos después se confirmó que se trataba de un asalto con violencia en una estación ubicada sobre la carretera a Loreto.

Sin embargo, no fue el único: presuntamente los mismos delincuentes habrían golpeado otra gasolinería en la capital, en el fraccionamiento Villa Teresa.

PRIMER ATRACO: SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El primer robo ocurrió en la gasolinera Pedro Ags., ubicada a la altura del kilómetro 25 de la carretera federal 25, en el fraccionamiento La Casita del municipio de San Francisco de los Romo.

Despachadores reportaron al 911 que dos individuos llegaron a bordo de una motocicleta, uno de ellos empuñando un arma de fuego, y los despojaron del dinero correspondiente a la venta del turno nocturno: aproximadamente 10 mil pesos.

Tras el atraco, los sujetos huyeron rumbo al Puertecito de la Virgen.

La víctima, identificada como Jussel “N”, de 37 años, confirmó a los policías municipales que entregó el efectivo mientras era encañonado.

Personal de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses procesó la escena, levantó indicios y revisó cámaras de seguridad.

SEGUNDO ATRACO: AGUASCALIENTES CAPITAL

A las 06:20 horas, el servicio de emergencias recibió otro reporte: un robo en la Gasolinería Mobil Santa Teresa, ubicada en avenida Constitución y avenida Adoratrices, fraccionamiento Villa Teresa.

El despachador informó que dos sujetos, también en motocicleta, sin placa, sólo con un cartón que simulaba un permiso, ingresaron al área de servicio.

Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a un compañero mientras exigían el dinero del turno: aproximadamente 70 mil pesos.

Tras obtener el botín, escaparon hacia el norte por avenida Constitución.

Por las coincidencias en modus operandi, vehículo, armamento y horario, autoridades no descartan que se trate de los mismos delincuentes que minutos antes asaltaron la estación de San Francisco de los Romo.