¡En Guadalupe el tren impactó y arrastró un automóvil y una pareja se salvó de morir!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre y una mujer prácticamente se salvaron de morir luego de que el primero, al conducir un auto, trató de ganarle el paso al tren pero no lo logró y el coche fue impactado y arrastrado varios metros.

El accidente sucedió este lunes, minutos antes de la una de la tarde, en el crucero San Ramón, en el municipio de Guadalupe.

Las dos víctimas tripulaban un Volkswagen Jetta, que sufrió daños considerables tras de que la llamada “bestia de acero” lo impactó y arrastró.

Tras ser enterados del accidente, al lugar acudieron paramédicos y elementos de rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que les brindaron los primeros auxilios a los dos ocupantes del auto.

Solamente a la mujer le diagnosticaron algunas lesiones menores, que no ponían en riesgo su vida, aunque no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

De los hechos tomaron conocimiento agentes de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP), que hicieron el peritaje respectivo y determinaron que el VW Jetta fue pérdida total por los daños que sufrió.