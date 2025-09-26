¡En hotel de la zona turística de San José de Gracia huésped es hallado sin vida!

SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en el interior de una habitación del hotel Hacienda Rocha, ubicado en la zona turística de la presa Plutarco Elías Calles, en la cabecera municipal de San José de Gracia.

El hallazgo fue reportado a las 11:00 horas al servicio de emergencias 911 por el administrador del establecimiento, quien informó que el huésped, identificado como José de Jesús “N”, de 40 años, originario de Rincón de Romos, se encontraba inconsciente dentro del cuarto 108.

El hotel se localiza en la calle Juan Cristóbal El Mozo número 306 esquina con Cristóbal de la Cruz, en el Barrio de los Rocha.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el hombre yacía boca abajo en la cama, sin signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área.

Minutos después, paramédicos del ISSEA corroboraron el fallecimiento y señalaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición inicial.

La Fiscalía General de Justicia fue notificada y personal de la Agencia de Investigación Criminal inició las indagatorias correspondientes.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), determinando que la causa de muerte fue una broncoaspiración derivada de problemas de salud previos, entre ellos hígado graso.

Según datos recabados en el lugar, Jesús “N” llevaba ocho días hospedado en el hotel y tenía previsto entregar la habitación a las 10:00 de la mañana de este viernes.

La última vez que fue visto con vida fue el jueves 25 de septiembre, cuando una recamarera acudió a limpiar la habitación.

Al no recibir respuesta tras tocar la puerta, el administrador decidió ingresar, encontrando al huésped sin huellas visibles de violencia.