¡En Jalpa desarticularon una célula delictiva: cinco detenidos con armamento y drogas!

JALPA, ZAC.- Derivado de actividades de inteligencia y operativos nocturnos en el municipio de Jalpa, las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desarticularon una célula delincuencial con operación en esa zona del estado.

En una acción conjunta, personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), realizaron un operativo que dejó como resultado la detención de cinco personas identificadas como Luis Alberto “N”, de 21 años de edad, proveniente de Jalisco; Antonio “N”, de 22 años, originario de Nayarit; Daniel “N”, de 22 años, de Chiapas; Jesús Enrique “N”, de 22 años, del Estado de México. y José Ángel “N”, de 27 años, de Zacatecas.

Con esta detención se logró el aseguramiento de tres vehículos, seis armas de fuego -cinco largas y una corta- así como seis granadas.

Además, se aseguraron 52 cargadores para arma larga y tres cargadores para arma corta.

En total se contabilizaron 1 mil 682 cartuchos de diversos calibres, así como equipo táctico compuesto por cuatro chalecos balísticos, cinco placas balísticas y 12 equipos de comunicación.

En cuanto a narcóticos y sustancias, se aseguraron bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, dando un total de 192 bolsas; diversos frascos y botes con semilla del mismo enervante, además de 938 dosis de una sustancia granulada y cristalina con las características de la droga conocida como crystal; 671 dosis más de polvo blanco con características de la cocaína.

También fue asegurado un monto en efectivo por 636 mil 700 pesos mexicanos.

Tanto los detenidos como el armamento, la probable droga, el equipo táctico y los vehículos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente a fin de que se lleve a cabo la indagatoria de ley.