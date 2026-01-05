¡En Jardines de Sauceda un hombre murió por su propia mano en su domicilio!

GUADALUPE, ZAC.- Un hombre murió en su domicilio por su propia mano.

Los hechos sucedieron en una casa en el fraccionamiento Jardines de Sauceda, en el municipio de Guadalupe.

El domingo 4 de enero, alrededor de las 17:40 horas, familiares del hombre lo encontraron sin sentido, por lo que solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, pero al llegar paramédicos para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales tomaron conocimiento del hecho y resguardaron el inmueble hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación para comenzar las pesquisas correspondientes.

El cuerpo del hombre, que se habría quitado la vida por asfixia, fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.