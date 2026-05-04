¡En Jerez colectivo de búsqueda Las Escarabajo localizó tres osamentas incompletas!

JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZAC.- En la comunidad El Roble, ubicada en el municipio de Jerez de García Salinas, el colectivo de búsqueda Las Escarabajo reportó el hallazgo de tres osamentas el domingo 3 de mayo.

A través de redes sociales, el grupo informó que el resultado de la jornada fue positivo alrededor de las 17:00 horas.

Detallaron que los restos óseos se encontraban expuestos y que no estaban completos.

“Estuvimos prospectando y solamente pudimos localizar tres osamentas, aunque no completas”, señalaron.

Las buscadoras explicaron que lograron recuperar pelvis, cráneos, una mandíbula y otros huesos largos; sin embargo, los restos se encontraban dispersos entre sí.

En el lugar también fueron localizadas prendas de vestir.

Por motivos de seguridad, indicaron que realizaron la recolección utilizando guantes, cubrebocas y trajes Tyvek.

Posteriormente, los restos fueron entregados a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) como parte de su aportación a las investigaciones.

El colectivo denunció que tras reportar el hallazgo a la Fiscalía tuvieron que esperar más de tres horas para que la zona fuera resguardada y se procediera al levantamiento de los restos.

Durante una transmisión en vivo, las integrantes del colectivo agradecieron a las personas que proporcionan información sobre posibles puntos de búsqueda, con el objetivo de ayudar a que las víctimas regresen a sus hogares.

Asimismo, reiteraron que cualquier dato útil puede ser enviado a través de las redes sociales de Buscadoras Zacatecas A.C.