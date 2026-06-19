¡En Jesús María autobús Yo Voy cayó a un canal tras dormitar su chofer y perder el control!

Tres pasajeros resultaron lesionados del autobús de la ruta 50B

El conductor, de 54 años, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Estatal

JESÚS MARÍA, AGS.- La mañana de este viernes, en la calle Román Loera y la avenida Alejandro de la Cruz, en Jesús María, se registró un hecho de tránsito que movilizó a policías viales y elementos de Protección Civil, luego de que un camión de pasajeros del sistema Yo Voy se saliera del camino.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad de la ruta 50B era conducida por un hombre de 54 años, quien presuntamente dormitó al volante, lo que provocó que perdiera el control y terminara fuera de la vía mientras transportaba a seis pasajeros.

Tras el percance, los cuerpos de emergencia brindaron apoyo a los ocupantes; tres pasajeros presentaron golpes diversos y fueron valorados por paramédicos, mientras que uno fue trasladado al Hospital General de Zona número 3 del IMSS para recibir atención especializada.

El conductor quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones para determinar responsabilidades.