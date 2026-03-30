¡En Jesús María tercer asalto a una Bodega Aurrera: dos pistoleros se llevaron dinero y botellas de licor!

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JESÚS MARÍA, AGS.- Una tienda Bodega Aurrera en el municipio de Jesús María, que aún no cumple ni un año abierta, fue asaltada por tercera vez, ahora por dos sujetos empistolados que sorprendieron a dos trabajadoras y se llevaron mil 800 pesos en efectivo y varias botellas de licor.

El tercer robo con violencia se consumó en la tienda ubicada en la avenida Eugenio Garza Sada casi esquina con Alejandro de la Cruz, en el fraccionamiento Lomas de Jesús María.

El viernes 27 de marzo, veinte minutos después de las nueve de la noche, los dos delincuentes arribaron al establecimiento y fingieron ser unos clientes cualquiera.

En determinado momento se aproximaron al mostrador y a las dos empleadas las amagaron con un arma de fuego corta para obligarlas a que les entregaran el dinero de las ventas.

De esta manera recibieron los mil 800 pesos en efectivo y no conformes tomaron unas botellas de licor que se encontraban en un exhibidor a espaldas de las trabajadoras para finalmente escapar.

Las dependientas se comunicaron a los servicios de emergencia para reportar el asalto sufrido.

Oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Jesús María se movilizaron a la tienda y al conocer detalles de lo sucedido y de los asaltantes desplegaron un operativo de rastreo, pero no lograron localizarlos.

Las dos empleadas sufrieron crisis nerviosas a causa del violento robo, por lo que fue necesaria la presencia de paramédicos para brindarles los primeros auxilios, aunque no ameritaron ser trasladadas a algún hospital.

Trascendió que el próximo mes de mayo la tienda cumplirá su primer año de haber sido abierta y que este es el tercer asalto que enfrenta.