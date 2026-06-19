¡En la 45 Norte brutal choque: adulto mayor murió tras ser embestido por camión maderero!

El accidente ocurrió en el conflictivo entronque a El Salero, en el municipio de Cosío

COSÍO, AGS.- Un fatídico corte de circulación cobró la vida de un hombre de entre 55 y 60 años la tarde del jueves 18 de junio en la zona norte del estado.

La víctima, al volante de un Nissan Hikari rojo, con placas ZEN-512-0 de Zacatecas, murió prácticamente al instante tras ser impactado en su costado izquierdo por un camión cargado con madera.

De acuerdo con los primeros peritajes realizados en el sitio, ambas unidades circulaban sobre la carretera federal 45 Norte en el sentido sur-norte.

Al aproximarse al entronque que conecta con la carretera estatal 78 rumbo a El Salero, un tramo considerado de alta peligrosidad por la reducción de carril, se generó la maniobra que desencadenó el fatal choque.

El conductor de la vagoneta realizó una maniobra intempestiva hacia la izquierda sin medir la velocidad del camión que avanzaba a su costado.

Al invadir el carril, cortó por completo la circulación del camión Isuzu ELF 400, con placas ZC-2333-F.

El impacto fue directo y violento: la parte frontal derecha del camión se incrustó contra la puerta del conductor del Nissan, deformando la estructura y arrastrando al compacto varios metros sobre la cinta asfáltica.

Testigos alertaron de inmediato al 911.

En minutos, elementos de la Policía Municipal de Cosío, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional acordonaron el área para evitar otro percance y permitir las labores de emergencia.

Paramédicos del ISSEA revisaron al conductor del Hikari, pero sólo pudieron confirmar el deceso debido a las severas lesiones sufridas en el impacto.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido tras de que personal de la Dirección General de Investigación Pericial procesó la escena y levantó indicios.

El chofer del camión maderero, un hombre de entre 35 y 40 años, resultó ileso.

Fue detenido en el lugar por los primeros respondientes y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.