¡En la 45 Sur motociclistas armados asaltaron a familia zacatecana; segundo ataque en el mismo tramo!

Las víctimas fueron interceptadas por los delincuentes, que dispararon para obligarlas a detenerse

Autoridades investigan si se trata de la misma banda que opera en la zona desde semanas atrás

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Una familia originaria de Zacatecas fue víctima de un violento asalto mientras circulaba por la carretera 45 Sur, a la altura de la desviación al libramiento poniente, en las inmediaciones de la comunidad de Montoro.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes 26 de junio, cuando varios motociclistas armados interceptaron a las víctimas y las obligaron a detenerse a balazos.

La familia viajaba en una camioneta Ford Ranger, en color azul y con placas de Zacatecas, cuando los asaltantes les cerraron el paso de forma abrupta.

Para forzar su detención, los ladrones realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego, generando pánico entre los tripulantes de dicha unidad de motor.

Una vez detenido el vehículo, los sujetos bajaron con violencia a las víctimas y las despojaron de la camioneta así como de carteras, bolsas y teléfonos celulares, dejándolas incomunicadas.

Tras el atraco, los afectados caminaron hasta una gasolinería cercana en Montoro, donde pidieron prestado un teléfono para solicitar auxilio.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para brindar apoyo inicial, aunque no se confirmó si la Guardia Nacional, responsable de la vigilancia en vías federales, llegó al sitio.

Este nuevo ataque encendió las alertas en la zona, pues se trata del segundo asalto reciente con el mismo modus operandi en ese tramo, donde una banda de motociclistas opera con total impunidad y amaga a automovilistas con armas de fuego.