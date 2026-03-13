¡En la Alameda Trinidad García de la Cadena colgaron cartulina con mensaje alusivo a la delincuencia organizada!

ZACATECAS, ZAC.- Una cartulina con un narco-mensaje que hacía referencia a la delincuencia organizada fue colgada en la Alameda Trinidad García de la Cadena, por lo que fue asegurado por las autoridades.

El hecho tuvo lugar el jueves 12 de marzo, alrededor de las 20:30 horas.

Algunas personas que transitaban por la avenida Torreón observaron una cartulina en color blanco colgada en uno de los baluartes de la alameda y tras leer el mensaje dieron aviso a las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron al sitio y confirmaron la presencia del escrito, por lo que aseguraron la cartulina.

Además, dieron parte a la Policía de Investigación para que sus agentes iniciaran las indagatorias respectivas.

A la par, desplegaron un operativo en el área en busca del o los responsables de haber dejado el narco-mensaje, pero no los ubicaron.