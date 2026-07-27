¡En la avenida Miguel de la Madrid conductor ebrio se impactó contra un árbol!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un aparatoso accidente se registró sobre la avenida Miguel de la Madrid, a la altura del fraccionamiento Misión del Campanario, luego de que un conductor en aparente estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo y se impactara contra un árbol del camellón central.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil tipo March, con placas del estado de Aguascalientes.

Al llegar a la zona de topes presuntamente perdió el control del volante, lo que provocó que subiera al camellón central y terminara impactándose de manera violenta contra un árbol.

Tras el choque, el conductor quedó prensado al interior de la unidad, por lo que testigos que presenciaron el accidente dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, así como elementos del cuerpo de Bomberos Municipales, quienes utilizaron equipo hidráulico especializado para liberar al lesionado.

Una vez rescatado, el operador fue valorado por paramédicos y trasladado en condición estable al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del incidente y realizaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar se informó que el conductor se encontraba bajo los influjos de bebidas embriagantes al momento del accidente.