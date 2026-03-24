¡En la avenida Paseo del Mineral colisión entre tres vehículos dejó tres lesionados!

FRESNILLO, ZAC.- Tres personas resultaron lesionadas tras un choque entre tres vehículos.

El accidente tuvo lugar en la avenida Paseo del Mineral, frente al gimnasio Nicolás Varela, en Fresnillo, el domingo 22 de marzo, alrededor de las once de la noche.

Tras recibir llamadas de auxilio, al sitio acudieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), que brindaron los primeros auxilios a los conductores de las tres unidades de motor implicadas, sin que ameritaran su traslado a algún hospital ya que solamente sufrieron golpes leves y no ponían en peligro su vida.

El percance afectó la circulación vehicular ya que los tres automotores quedaron atravesados en los carriles centrales de la vialidad.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que solicitaron el apoyo de unas grúas para retirar los tres vehículos siniestrados.