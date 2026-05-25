¡En la azotea de su casa en La Fortuna hombre murió electrocutado!

Accidentalmente tocó unos cables de alta tensión con un tubo de metal

CALVILLO, AGS.- Un hombre perdió la vida electrocutado en esta localidad tras de que tocó unos cables de alta tensión con un tubo de metal.

Los hechos ocurrieron el domingo 24 de mayo, alrededor de las 07:40 horas, en el 102 de la calle Francisco Villa, en la comunidad La Fortuna, perteneciente al municipio de Calvillo.

La víctima, identificada como José Armando “N”, de 31 años de edad y vecino de ese lugar, se hallaba en la azotea realizando algunas labores cuando por accidente tocó los cables con el tubo y recibió una descarga eléctrica.

Un joven de nombre Alan Jeovanny, de 23 años, lo observó inconsciente tras el incidente y solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Calvillo así como paramédicos del ISSEA en la ambulancia ECO-335, pero al revisar al treintañero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para que las autoridades ministeriales iniciaran las investigaciones correspondientes.

El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense por elementos de Servicios Periciales para la práctica de la necropsia de ley.