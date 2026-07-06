¡En la caja de un camión de carga en San Cristóbal joven chofer se quitó la vida!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven chofer se quitó la vida por su propia mano al interior de la caja de un camión de carga en esta localidad.

El finado era conocido como El Jimmy, que contaba con 26 años de edad.

El sábado 4 de julio, al conducir el camión tipo torton, se estacionó a la orilla del camino en las inmediaciones de la comunidad San Cristóbal, perteneciente a Fresnillo, y se dirigió a la caja, donde se quitó la vida por ahorcamiento.

Al filo del mediodía elementos policiales se movilizaron al lugar señalado y encontraron al joven operador suspendido del cuello y ya sin vida, por lo que resguardaron la zona.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo del fallecido al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.