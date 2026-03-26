¡En la capital zacatecana exhibieron mensajes alusivos a la delincuencia organizada!

ZACATECAS, ZAC.- Al menos dos cartulinas con mensajes alusivos a la delincuencia organizada fueron colgados y exhibidos en la vía pública en la ciudad capital.

Los escritos fueron asegurados por las autoridades, sin que se reportara la detención de quienes los dejaron a la vista de la opinión pública.

El martes 24 de marzo, alrededor de las siete de la noche, se reportó la presencia de un narco-mensaje en la parte exterior del Jardín de la Madre, en el primer cuadro de la capital.

Elementos policiales se movilizaron al sitio y confirmaron la existencia de una cartulina con el mensaje que hacía referencia a la delincuencia organizada, por lo que lo aseguraron.

Se estableció que el escrito fue colocado en ese punto por unos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta, en la que se retiraron a toda velocidad, sin que fueran localizados.

Casi de manera simultánea fue localizado un segundo mensaje, éste en el puente peatonal ubicado antes de llegar al crucero que conecta con el Centro Regional de Reinserción Social (CERERESO) Varonil de Cieneguillas.

A este punto llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que aseguraron el mensaje y emprendieron la búsqueda de quienes lo colocaron, pero no los ubicaron.