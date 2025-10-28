NoticiasZacatecas

¡En la carretera 45 autobús de pasajeros sufrió volcadura; el conductor y su ayudante resultaron lesionados!

Noticiero El Circo

CALERA, ZAC.- Un autobús de pasajeros sufrió una volcadura sobre la carretera federal 45 la madrugada de este martes, por lo que el conductor y su ayudante resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica.

El camión, de la línea Ómnibus de México, transitaba en dirección a Zacatecas, pero a la altura de Calera, frente al Hospital de Especialidades en Salud Mental, abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando sobre uno de sus costados.

Paramédicos de Protección Civil Municipal se presentaron en el sitio y confirmaron que en el autobús solamente viajaban dos personas, el conductor y su ayudante, a quienes les brindaron los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras fueron los encargados de tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje respectivo a fin de esclarecer las causas que lo provocaron.

El camión quedó obstruyendo el carril lateral de la carretera y provocó un congestionamiento vehicular, por lo que tuvo que ser retirado con apoyo de una grúa.

