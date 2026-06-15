¡En la carretera 45 tráiler cargado con leche protagonizó accidente salida de camino y volcadura!

FRESNILLO, ZAC.- Un tráiler cargado con leche protagonizó un aparatoso accidente tipo salida de camino y volcadura, sin que se registraran personas lesionadas.

El percance sucedió el domingo 14 de junio, alrededor de las nueve de la mañana, sobre la carretera federal 45 Norte, antes del entronque a Cerro Gordo, en territorio del municipio de Fresnillo.

Un tractocamión de doble remolque era desplazado por esa vialidad cuando en determinado momento, por causas desconocidas, el conductor perdió el control del volante.

Lo anterior provocó que el tractocamión saliera del camino y las dos pipas que llevaba enganchadas derraparan varios metros, derramando la leche que transportaban a un costado de la cinta asfáltica.

Una de las cisternas terminó al lado opuesto de la cabina y la otra atravesada sobre la carretera, lo que bloqueó la libre circulación en dirección a la gasolinería Las Palmas.

Algunos automovilistas que transitaban por la zona tuvieron que rodear por un costado de la vialidad para poder continuar su trayecto, pero al llegar elementos policiales habilitaron un carril para desahogar el embotellamiento provocado por el accidente.

Oficiales de la Guardia Nacional división caminos y carreteras tomaron conocimiento del accidente y confirmaron que el protagonista no sufrió lesiones, realizando las diligencias correspondientes para retirar el tráiler y liberar la circulación vehicular.