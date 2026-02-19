¡En la carretera 71 Norte choque frontal entre tráiler y camión de pasajeros dejó a ambos conductores en estado grave!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un fuerte choque frontal ocurrido a las 05:40 horas sobre la carretera 71 Norte dejó como saldo a dos conductores en estado grave y a cinco pasajeros con lesiones menores, luego de que un tráiler invadiera el carril contrario y se impactara de frente contra un camión de pasajeros.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler Kenworth, en color blanco, propiedad de la cementera Cruz Azul y con doble remolque, número económico 251, circulaba de sur a norte cuando, por causas aún no determinadas, cruzó al carril opuesto.

En ese momento se encontró de frente con un camión de la empresa Turística Sureña que transitaba en sentido contrario.

El impacto fue de tal magnitud que ambos conductores resultaron con lesiones de gravedad y tuvieron que ser trasladados en estado grave a distintos hospitales debido a que sus heridas representaban un riesgo para la vida.

En el camión viajaban cinco pasajeros, quienes presentaron golpes en diferentes partes del cuerpo y fueron valorados en el lugar, sin que se reportaran casos en estado crítico.

Corporaciones de emergencia y autoridades viales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, retirar las unidades siniestradas y determinar las causas y responsabilidades del accidente.