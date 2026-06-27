¡En la carretera de cuota federal 45 aparatosas volcaduras de dos camiones de carga!

VETAGRANDE, ZAC.- Dos camiones de carga tipo quinta rueda se volcaron aparatosamente durante su tránsito sobre la carretera de cuota federal 45, sin que se registraran personas lesionadas.

El doble accidente tuvo lugar el viernes 26 de junio, poco después de las siete de la mañana, a la altura de la comunidad Sauceda de la Borda.

Un operador de un camión repentinamente perdió el control del volante, lo que provocó que se saliera del camino y se volcara, por lo que quedó recostado a la orilla de la cinta asfáltica.

El pesado vehículo terminó obstruyendo parcialmente la circulación vehicular.

Minutos después el conductor de otro tráiler, por observar el percance, se distrajo, lo que ocasionó que igualmente perdiera el control del volante y se volcara.

Tras recibir reportes sobre los accidentes, al lugar acudió personal de rescate de la Coordinación Municipal de Protección Civil para valorar a los choferes involucrados, pero confirmaron que salieron ilesos.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Los elementos resguardaron la zona y brindaron vialidad, que se vio afectada en los dos sentidos de circulación y se formaron extensas filas de vehículos.