¡En la carretera estatal 181 conductor de camioneta sufrió volcadura y resultó lesionado!

GENARO CODINA, ZAC.- El conductor de una camioneta resultó lesionado tras sufrir una aparatosa volcadura a la altura de esta cabecera municipal durante la mañana de este martes.

La víctima conducía una unidad tipo Pick-Up, en color rojo, en la que se desplazaba por la carretera estatal 181 cuando a la altura del municipio de Genaro Codina, por causas desconocidas, perdió el control del volante.

El vehículo abandonó la cinta asfáltica y se volcó, quedando sobre sus neumáticos.

Tras ser alertados sobre el accidente, al sitio acudieron rescatistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que se encargaron de brindarle los primeros auxilios al operador de la camioneta.

Una vez que lo estabilizaron, personal de Protección Civil Municipal de Genaro Codina lo trasladó a un centro médico para su atención médica por las lesiones que presentaba.

Finalmente, los rescatistas hicieron la verificación de riesgos, el control de fluidos y prevención de incendios en la zona del accidente.