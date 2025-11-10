¡En la carretera estatal 20 dos camionetas chocaron de frente, un conductor murió y sus acompañantes resultaron lesionados!

RINCÓN DE ROMOS, AGS.- Dos camionetas chocaron de frente en el kilómetro 21+700 de la carretera estatal 20, que conduce a la comunidad Pabellón de Hidalgo, en el municipio de Rincón de Romos, por lo que el conductor de una de ellas murió y dos personas que le acompañaban resultaron lesionadas.

El fallecido fue identificado como José Óscar Ramírez, de 48 años de edad, mientras que los heridos resultaron ser Jannet, de 42, y Athziel, de 19, que fueron internados en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social para recibir atención médica.

Los tres viajaban en una camioneta Nissan, modelo 1984, en color blanco y con placas de circulación de Aguascalientes.

Fueron chocados por una Ford Explorer, modelo 1993, en color negro y sin placas, cuyo conductor se dio a la fuga y no fue identificado.

Oficiales de la Policía Estatal de la división de carreteras tomaron conocimiento del accidente, ocurrido el domingo 9 de noviembre, alrededor de las 02:20 horas.

Por los indicios que encontraron en el sitio determinaron que el prófugo chofer de la Explorer, al transitar por la carretera señalada, perdió el control del volante hacia el lado izquierdo, por lo que invadió el carril contrario y colisionó fuertemente contra la Nissan.

Paramédicos del ISSEA confirmaron que el chofer de ésta murió y que las dos personas que iban con él presentaban lesiones en la cabeza, por lo que las trasladaron al citado hospital para ser atendidas.

A su arribo a la escena, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya no encontraron al conductor de la Explorer, por lo que rastrearon el área en su búsqueda, pero no lo encontraron.

Personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.