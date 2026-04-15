¡En la carretera federal 45, a la altura de Nuevo Día, hombre murió atropellado por un vehículo!

FRESNILLO, ZAC.- Atropellado por un vehículo, un hombre murió sobre la carretera federal 45, en esta localidad.

El fallecido aparentaba una edad de entre 50 a 60 años.

El martes 14 de abril, alrededor de las ocho de la noche, trató de cruzar los carriles de esa ruta, a la altura de la comunidad Nuevo Día, perteneciente a Fresnillo, cuando fue arrollado por la unidad de motor.

Testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar se movilizaron elementos policiales y paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que nada pudieron hacer por la víctima debido a que al revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los propios testigos informaron a las autoridades que el hombre se dedicaba al trabajo agrícola en la zona y que previo al accidente se le observó en una tienda de abarrotes, al parecer tomándose una cerveza.

Los oficiales de Seguridad Pública resguardaron la zona del hecho para que elementos de Servicios Periciales realizaran las diligencias correspondientes y efectuaran el levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.