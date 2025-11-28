¡En la carretera federal 45 camión de carga se volcó y resultaron lesionados el chofer y su copiloto!

SAÍN ALTO, ZAC.- Un camión de carga se volcó sobre la carretera federal 45, por lo que el conductor y su acompañante sufrieron algunas lesiones, pero no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

El jueves 27 de noviembre, poco antes de las dos de la tarde, el camión tipo quinta rueda era guiado en condiciones normales por la vialidad referida cuando a la altura del kilómetro 104, por causas desconocidas, el operador perdió el control del volante.

El pesado vehículo se volcó a la orilla del camino y quedó bloqueando parcialmente un carril de circulación.

Tras reportes sobre el accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que brindaron los primeros auxilios a los dos tripulantes y determinaron que no requerían hospitalización.

Oficiales de la Guardia Nacional de carreteras tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje para esclarecer las causas que provocaron el accidente.

Finalmente, con apoyo de una grúa retiraron el camión para liberar la circulación.