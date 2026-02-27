¡En la carretera federal 45 impresionante accidente: un tráiler chocó contra unidades de carga y una cabina se incendió!

ZACATECAS, ZAC.- Impresionante accidente se registró sobre la carretera federal 45 luego de que un tráiler colisionó contra dos unidades de carga quinta rueda y la cabina de uno de los camiones se incendió.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 26 de febrero.

El tráiler, además de impactar las unidades de carga, también se estrelló contra la barrera de contención y una tolva.

Los servicios de emergencia recibieron reportes sobre el siniestro, por lo que se movilizaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos, que realizaron las maniobras de combate al incendio.

La circulación vehicular tuvo que ser cerrada a causa del accidente e incendio y debido a la densa columna de humo, que impedía la visibilidad.

Al sitio también arribó una pipa de 20 mil litros del municipio de Ciudad Cuauhtémoc para apoyar en las labores para controlar y sofocar el fuego, y evitar que se extendiera a las cargas de los otros camiones.

Una vez que el incendio fue apagado, el personal de Protección Civil realizó la limpieza de la carretera para retirar restos de escombros y combustibles para evitar riesgos a otros conductores, mientras que oficiales de la Guardia Nacional abanderaron la zona y agilizaron la circulación cuando la zona se declaró fuera de peligro.