¡En la carretera federal 70 Oriente peatón murió atropellado por una camioneta que huyó!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor escapó del lugar, en hechos registrados sobre la carretera federal 70 Oriente, a la altura del acceso a la comunidad Norias de Paso Hondo.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 19:55 horas del domingo 29 de marzo, cuando la víctima, identificada como Daniel, de entre 50 y 55 años, intentaba cruzar la vialidad de sur a norte.

Testigos señalaron que el hombre estaba por alcanzar el camellón central cuando fue embestido violentamente por una camioneta tipo Pick-Up, en color blanco, que circulaba de poniente a oriente.

Tras el impacto, el conductor no detuvo su marcha y se dio a la fuga, dejando al peatón gravemente herido sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron al sitio, pero al valorar al atropellado confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir las labores de las autoridades ministeriales.

Minutos después arribó personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al SEMEFO.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron el control del accidente e iniciaron las investigaciones correspondientes para localizar al responsable.