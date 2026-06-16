¡En la colonia Alma Obrera hombre se quitó la vida por su propia mano!

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ZACATECAS, ZAC.- Un hombre se quitó la vida por su propia mano al ahorcarse al interior de su domicilio en la capital.

El lunes 15 de junio, alrededor de las once y media de la mañana, sus familiares lo encontraron suspendido y solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Éstos se movilizaron a la calle Arturo Espino de la colonia Alma Obrera para tratar de auxiliar al hombre, pero confirmaron que ya había fallecido.

El lugar fue resguardado por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública una vez que los paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales en el habitante de la casa.

Poco después arribaron agentes de la Policía de Investigación para realizar las indagatorias y esclarecer las causas por las que el habitante se quitó la vida, así como elementos de Servicios Periciales, que realizaron las diligencias de ley y remitieron el cuerpo del finado al Servicio Médico Forense.