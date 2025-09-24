¡En la colonia Constitución cuatro sujetos armados irrumpieron en una vivienda y lesionaron a inquilino!

Se investiga si iban por él para “levantarlo” o ejecutarlo

AGUASCALIENTES, AGS.- Minutos antes de las siete de la noche del martes 23 de septiembre, cuatro sujetos armados intentaron ingresar por la fuerza a la vivienda marcada con el número 414 de la calle Artículo 123 en la colonia Constitución, pero el inquilino se resistió a ello, lo que provocó que los intrusos accionaran sus armas, hiriéndolo en el dedo meñique de uno de sus pies.

Tras el ataque, los sujetos se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una camioneta RAM, en color blanco, por lo que las autoridades de seguridad pública desplegaron un operativo para dar con su paradero.

El herido fue trasladado en un vehículo particular a recibir atención médica a un hospital.

Las autoridades ministeriales investigan si la intención de los sujetos armados era privar de la libertad a la víctima o ejecutarla.