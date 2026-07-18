¡En la colonia Constitución golpearon e hirieron con arma blanca a un hombre!

La víctima fue atacada por cuatro sujetos y trasladada al hospital con exposición de vísceras

Testigos señalaron que los agresores viajaban en tres camionetas y que había rencillas previas

Imagen: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del jueves 16 de julio una agresión con arma blanca movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia Constitución, al norte de la ciudad, luego de que un joven fuera brutalmente golpeado y herido con arma blanca por cuatro sujetos, según el reporte inicial recibido en el servicio de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron a las 23:50 horas en la avenida Constitución esquina con la calle Artículo 35, en la referida zona habitacional.

Una mujer que presenció la agresión alertó a las autoridades indicando que los atacantes golpeaban a un joven y que lo habían lesionado con un cuchillo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al punto y confirmaron el reporte: un masculino presentaba múltiples lesiones en el cuerpo.

Paramédicos valoraron al herido y lo trasladaron grave al hospital.

El lesionado fue identificado como Ricardo Ulises “N”, de oficio obrero, de 31 años y vecino de Villas de Nuestra Señora de la Asunción sector Alameda.

El diagnóstico de los galenos fue trauma abierto de abdomen con evisceración, policontundido y múltiples heridas producidas por arma blanca, lo que evidenció la severidad del ataque.

Versiones extraoficiales indicaron que varios sujetos llegaron al lugar de los hechos en tres camionetas: una verde, otra roja y una tercera de color oscuro.

Entre los presuntos agresores dos fueron identificados como padre e hijo, el primero dueño de una vulcanizadora ubicada en la misma colonia Constitución, quienes residen en la calle Artículo 27.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, la agresión habría derivado de rencillas por una riña ocurrida una semana atrás, en la que participaron el hijo del dueño de la vulcanizadora y el ahora lesionado.