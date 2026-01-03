¡En la colonia Del Trabajo persecución terminó en choque y detención de tres sujetos!

Fotos: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una intensa persecución que terminó con un accidente en calles de la colonia Del Trabajo, elementos policiales detuvieron a tres sujetos y aseguraron el automóvil en que viajaban.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete de la noche del viernes 2 de enero y de manera extraoficial trascendió que los individuos podrían estar relacionados con el ataque a balazos a un domicilio en la calle Enrique Estrada del fraccionamiento Primavera durante el transcurso de la mañana.

Los sujetos tripulaban un auto Chevrolet Camaro, en color negro y al transitar por el oriente de la ciudad oficiales de Seguridad Pública les marcaron el alto, pero decidieron darse a la fuga.

El conductor aceleró su marcha y provocó que los elementos fueran en su persecución.

En el operativo participaron oficiales de las Policías Municipal y Estatal así como agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Los sospechosos se internaron en calles de la citada colonia Del Trabajo y en la esquina de las arterias 57 y Caldereros se impactaron de frente contra la barda de una casa habitación, que detuvo su loca carrera.

Los policías detuvieron a los tres ocupantes del carro y registraron el vehículo, sin que aparentemente hubieran encontrado nada ilícito.

Los sujetos fueron remitidos ante las autoridades ministeriales para ser investigados.