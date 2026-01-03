AguascalientesNoticias

¡En la colonia Del Trabajo persecución terminó en choque y detención de tres sujetos!

Noticiero El Circo

Fotos: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras una intensa persecución que terminó con un accidente en calles de la colonia Del Trabajo, elementos policiales detuvieron a tres sujetos y aseguraron el automóvil en que viajaban.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las siete de la noche del viernes 2 de enero y de manera extraoficial trascendió que los individuos podrían estar relacionados con el ataque a balazos a un domicilio en la calle Enrique Estrada del fraccionamiento Primavera durante el transcurso de la mañana.

Los sujetos tripulaban un auto Chevrolet Camaro, en color negro y al transitar por el oriente de la ciudad oficiales de Seguridad Pública les marcaron el alto, pero decidieron darse a la fuga.

El conductor aceleró su marcha y provocó que los elementos fueran en su persecución.

En el operativo participaron oficiales de las Policías Municipal y Estatal así como agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Los sospechosos se internaron en calles de la citada colonia Del Trabajo y en la esquina de las arterias 57 y Caldereros se impactaron de frente contra la barda de una casa habitación, que detuvo su loca carrera.

Los policías detuvieron a los tres ocupantes del carro y registraron el vehículo, sin que aparentemente hubieran encontrado nada ilícito.

Los sujetos fueron remitidos ante las autoridades ministeriales para ser investigados.

También te puede gustar

¡El Notario Gerardo Dávila llama «Viejo decrepito» al Lic. Javier Aguilera frente a sus alumnos en la UAA!

Noticiero El Circo

¡Un camión aplastó y mató espantosamente a un hombre en Guadalupe!

Noticiero El Circo

¡Por enfrentamiento en Encarnación de Díaz Fiscalía del Estado continúa investigaciones; resultaron muertos dos hombres!

Noticiero El Circo