¡En la colonia Gavilanes hallaron muerta a una mujer en su casa, habría cometido suicidio!

GUADALUPE, ZAC.- Una mujer fue hallada muerta en su domicilio en esta localidad ya que al parecer se suicidó.

En una ocasión anterior la fémina ya había atentado contra su vida.

El domingo 16 de noviembre, alrededor de las 21:40 horas, sus familiares la encontraron inconsciente en su casa ubicada en la colonia Gavilanes, por lo que solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Sin embargo, al arribar a la dirección paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos policiales intervinieron en el hecho y resguardaron el inmueble hasta la intervención del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para la práctica de las diligencias.

El cuerpo sin vida de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia para definir las causas de muerte.