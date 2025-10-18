¡En la colonia Las Aves Policía Metropolitana aseguró tres camionetas, dos de ellas robadas!

FRESNILLO, ZAC.- En la colonia Las Aves de esta localidad, elementos de la Policía Metropolitana que realizaban recorridos de seguridad y vigilancia vieron entre la maleza tres vehículos con visibles indicios de desvalijamiento.

Tras realizar la consulta en las bases de datos se confirmó que dos de ellos, ambos Chevrolet Silverado, contaban con reporte de robo vigente: uno del 10 de octubre y otro del 13 de abril de 2025.

La tercera unidad se encontraba también abandonada y con daños visibles.

Las camionetas fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad competente.