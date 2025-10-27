¡En la colonia Las Aves sujeto disparó hacia la fachada de un domicilio y huyó!

FRESNILLO, ZAC.- Un sujeto disparó en una ocasión contra un domicilio y enseguida se dio a la fuga, por lo que no fue detenido.

El domingo 26 de octubre, poco después de las siete de la noche, el agresor arribó a la calle Tucanes de la colonia Las Aves, en Fresnillo, y con un arma hizo una detonación hacia la fachada de una casa para luego huir en un vehículo.

El estruendo del disparo alarmó a los vecinos, que dieron parte a los servicios de emergencia e instantes después arribaron elementos de Seguridad Pública.

Al hacer una inspección, los oficiales confirmaron que el portón de la finca presentaba un impacto de bala y verificaron que no había víctimas qué lamentar.

Acto seguido emprendieron la búsqueda del atacante, pero no lo localizaron.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado arribó a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.