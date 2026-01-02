¡En la colonia Liberal en Calvillo joven se auto-privó de la vida por ahorcamiento!

CALVILLO, AGS.- La segunda muerte auto-inflingida del año se registró en el municipio de Calvillo, donde un joven se ahorcó en el cuarto de su domicilio, desconociéndose públicamente los motivos por los que lo hizo.

Jesús Manuel, de 20 años de edad, se quitó la vida en su casa en el 212 de la calle Melchor Ocampo de la colonia Liberal, en la citada cabecera municipal.

Se colgó del cuello con una cuerda en color amarillo que amarró a un barrote de protección de la ventana de su habitación.

El jueves 1 de enero, minutos después de la una de la tarde, su mamá Ana, de 38 años, lo encontró suspendido y solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública de Calvillo y paramédicos del ISSEA, a bordo de la ambulancia ECO-335, acudieron al lugar pero no pudieron hacer nada por el joven debido a que al arribar y tratar de auxiliarlo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El veinteañero vestía pantalón azul de mezclilla, camiseta de tirantes en color blanco y calzaba tenis en color blanco.

Su cuerpo fue levantado por elementos de Servicios Periciales y trasladado al SEMEFO.