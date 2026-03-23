¡En la colonia Luis Gómez Cepeda policías municipales capturaron a delincuente que atracó una tienda OXXO!

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales realizaron la detención de un sujeto señalado por el delito de robo calificado y daños, tras atender un reporte en una tienda de conveniencia OXXO ubicada en la colonia Luis Gómez Cepeda.

Los hechos se registraron cuando policías municipales realizaban recorridos de vigilancia y recibieron un reporte en el que se alertaba sobre la activación de la alarma en un establecimiento ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar esquina con la calle Durmientes.

Al arribar al lugar, los oficiales observaron que el inmueble presentaba daños en uno de los cristales de acceso y detectaron la presencia de un sujeto en el interior.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo salió corriendo, lo que inició una persecución pie a tierra sobre la avenida Heroico Colegio Militar.

Durante la huida, el sujeto intentó deshacerse de su sudadera, sin embargo, fue alcanzado metros más adelante sobre la calle Catarino Arreola.

Al realizarle una inspección preventiva se le encontró una bolsa que contenía una botella de ginebra y diez cajetillas de cigarros.

Por lo anterior, se procedió con la detención de Alan “N”, de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de robo calificado y daños.

Finalmente, el detenido junto con los objetos asegurados fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.