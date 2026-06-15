¡En la colonia Miguel Hidalgo otro habitante de Fresnillo se suicidó por ahorcamiento!

FRESNILLO, ZAC.- Otro habitante de esta cabecera municipal se quitó la vida por ahorcamiento en el cuarto de baño de su casa.

El hombre fallecido aparentaba una edad de entre 55 y 60 años de edad.

Por causas no reveladas de manera pública atentó contra su vida la tarde del sábado 13 de junio en su casa en la colonia Miguel Hidalgo, en Fresnillo.

Se colgó del cuello de la regadera en el cuarto de baño y tras ser descubierto se dio parte a los servicios de emergencia, pero al movilizarse al lugar nada pudieron hacer por el habitante debido a que ya había fallecido.

El lugar fue resguardado para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado lo procesara y realizara las diligencias correspondientes.

El cuerpo sin vida del hombre fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.