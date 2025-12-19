¡En la colonia Valle Dorado encontraron muerta y con heridas por arma blanca a una mujer!

Las autoridades investigan si fue víctima de feminicidio

GUADALUPE, ZAC.- Una mujer fue encontrada muerta y con heridas por arma blanca, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos ante la presunción de que pudo haber sido víctima de feminicidio.

La noche del jueves 18 de diciembre la víctima fue hallada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Guadalupe.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) acudieron al sitio en atención a reportes sobre una persona inconsciente.

Al llegar confirmaron que se trataba de una mujer y que ya estaba muerta, apreciándole a simple vista múltiples heridas por arma blanca.

Elementos policiales resguardaron la zona para preservar el escenario de los hechos ya que se presumía que la muerte de la fémina se trataba de un homicidio.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para esclarecer lo sucedido, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales procesaron el lugar, recolectaron indicios y trasladaron el cuerpo de la víctima al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.