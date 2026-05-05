¡En la comunidad de Linares localizaron una motocicleta calcinada!

FRESNILLO, ZAC.- Una motocicleta calcinada fue localizada y asegurada en las inmediaciones de la comunidad de Linares, perteneciente a esta cabecera municipal.

El lunes 4 de mayo, alrededor de las dos de la tarde, las autoridades recibieron reportes sobre la presencia del vehículo siniestrado en la zona de la sierra, que fue detectado por habitantes de esa localidad.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se movilizaron al punto a bordo de una patrulla y efectivamente encontraron una motocicleta calcinada.

Pese a las condiciones en las que se hallaba el vehículo de dos ruedas se pudo establecer que no contaba con reporte de robo.

Además, confirmaron que no había víctimas mortales ni lesionadas.

La motocicleta fue asegurada y puesta a disposición del agente del Ministerio Público para la continuidad de las investigaciones.