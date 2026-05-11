¡En la comunidad de Plenitud motociclista sufrió una caída y murió tras golpearse en la cabeza!

FRESNILLO, ZAC.- A causa de un fuerte en la cabeza murió un motociclista tras de que sufrió una caída.

El incidente que le costó la existencia al hombre, de 30 años de edad, sucedió el domingo 10 de mayo, alrededor de las ocho de la noche, en la comunidad de Plenitud, perteneciente al municipio de Fresnillo.

Tras la caída, el operador de la “jaca de acero” se golpeó en la cabeza con unas piedras, por lo que quedó gravemente herido y testigos solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA) se movilizaron al lugar del hecho y encontraron al motociclista todavía con vida, por lo que le brindaron los primeros auxilios.

Enseguida, lo trasladaron a un hospital de la cabecera municipal para su debida atención médica, pero falleció minutos después de su ingreso por un traumatismo de cráneo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente y el cuerpo sin vida de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.