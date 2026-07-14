¡En la Línea Verde en Haciendas de Aguascalientes hombre fue baleado y ejecutado!

Murió de un disparo en la nuca con salida frontal; tenía antecedentes penales

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre fue atacado a balazos en la zona peatonal de la Línea Verde en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, donde quedó tirado entre el pasto y la trotapista tras recibir un impacto directo en la cabeza, que a la postre le costó la vida.

Un peatón que caminaba por el área hizo el hallazgo de la víctima y reportó de inmediato al 911 al ver la gravedad de la escena, provocando la movilización de las autoridades.

La agresión ocurrió alrededor de las 14:30 horas del lunes 13 de julio en la intersección de las avenidas Poliducto y Hacienda de Ojocaliente.

Elementos de las Policías Municipal y Estatal arribaron al sitio en minutos y confirmaron que la víctima aún presentaba signos vitales.

Paramédicos hicieron acto de presencia para auxiliar al agredido, al que le apreciaron una herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el occipital derecho (nuca) y salida en la región frontal izquierda, arriba de la ceja, con exposición de masa encefálica.

El lesionado fue trasladado al Hospital General de Zona número 2 para su pronta atención médica, pero a las 16:10 horas dejó de existir debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima mortal fue identificada como Jesús Alejandro T.F., de 31 años de edad, quien resultó con antecedentes penales por delitos contra la salud.

En la escena quedaron tirados dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros sobre el arroyo vehicular de la avenida Poliducto.

Testigos señalaron que el hombre caminaba por la zona cuando sujetos en motocicletas lo interceptaron y le dispararon a corta distancia.

La Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Ciencias Forenses aseguraron el área y levantaron los indicios.

Los oficiales de Seguridad Pública Estatal y Municipal desplegaron un operativo en colonias cercanas para la búsqueda de los agresores.

Posteriormente, agentes ministeriales lograron la detención de un sujeto presuntamente relacionado con el homicidio, por lo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para ser investigado y se determinara su situación legal.